МИД назвал фейком возможность направления украинских военных в Сирию для борьбы с боевиками ИГИЛ

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Украинская правда".

"Это фейк. Мы активно взаимодействуем с партнерами по прекращению конфликтов на Ближнем Востоке. Но об использовании в регионе, в частности в Сирии или Ираке, Вооруженных Сил Украины речь не идет", - подчеркнул он.

"Наши партнеры с такими запросами к нам не обращались, понимая, что в условиях российской агрессии наша армия нам нужна дома", - добавил Кулеба.

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Ранее издание The Independent со ссылкой на собственные источники сообщало, что Украина разработала план участия в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии на стороне международной коалиции во главе с США, что допускает возможность боевых столкновений с российским контингентом в этой стране.

Документ с изложением вариантов, который составлен Министерством обороны Украины, по данным издания, будет обсуждаться на следующей неделе во время визита в Киев министра обороны США Эштона Картера.