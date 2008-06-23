БЮТ требует специальной процедуры голосования по отставке Кабмина

Фракция БЮТ требует, чтобы голосование относительно выражения недоверия правительству происходило исключительно поднятием рук.

Соответствующий проект постановления “Об определении вида и способа голосования при рассмотрении проекта Постановления Верховной Рады Украины «Об ответственности Кабинета Министров Украины», внесенный народными депутатами от БЮТ Николаем ТОМЕНКО, Андреем ПОРТНОВЫМ и Владимиром ПИЛИПЕНКО, зарегистрирован в ВР.

Проектом постановления предусматривается, что каждый народный депутат, который зарегистрирован для участия в пленарном заседании Верховной Рады Украины и желает принять участие в голосовании по вопросу ответственности правительства, должен находиться на своем рабочем месте. Председатель Верховной Рады Украины по алфавитному списку зачитывает фамилию, имя, отчество каждого народного депутата, а также название депутатской фракции, в состав которой входит этот народный депутат. Каждый народный депутат, чья фамилия объявлена, в том случае, если он голосует „за” - поднимает руку и произносит „за”, если он голосует „против” или „воздержался” - не поднимая руки, объявляет о соответствующем решении. При объявлении решения каждого народного депутата включается его микрофон и осуществляется видеозапись. Процедура голосования контролируются Счетной комиссией. Результаты голосования заносятся в протокол Счетной комиссии и оформляются Постановлением Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке авторы проекта постановления напомнили, что 20 июня 2008 года народные депутаты Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, Александр ЕФРЕМОВ, Елена ЛУКАШ и другие внесли проект Постановления Верховной Рады Украины „Об ответственности Кабинета Министров Украины”, которым предлагается, рассмотрев вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины за социально-экономическую ситуацию в Украине, принять резолюцию о недоверии Кабинету Министров Украины.

“Учитывая, что вопрос ответственности правительства является важным для государства и общества, и ввиду того, что состав Кабинета Министров Украины был избран по специальной процедуре (путем поднятия руки и объявления каждым народным депутатом своей позиции относительно голосования), предлагаем определить специальную процедуру голосования относительно вопроса ответственности правительства”, - отмечают депутаты от БЮТ.