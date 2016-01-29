2 февраля Украину посетят члены комитета Бундестага по вопросам ЕС
Во вторник, 2 февраля, Украину посетят члены комитета Бундестага (нижняя палата парламента Федеративной Республики Германии) по вопросам Европейского Союза.
Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства ФРГ в Украине.
"2 февраля 2016 года в рамках официального визита в Киев прибудет Комитет по вопросам Европейского Союза немецкого Бундестага во главе с председателем господином Гунтером Крихбаумом", - сообщили в посольстве.
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Члены Бундестага встретятся с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром финансов Натальей Яресько, а также с представителями комитетов Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и по иностранным делам.
По итогам визита в посольстве состоится пресс-конференция.