2 февраля Украину посетят члены комитета Бундестага по вопросам ЕС

Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства ФРГ в Украине.

"2 февраля 2016 года в рамках официального визита в Киев прибудет Комитет по вопросам Европейского Союза немецкого Бундестага во главе с председателем господином Гунтером Крихбаумом", - сообщили в посольстве.

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Члены Бундестага встретятся с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром финансов Натальей Яресько, а также с представителями комитетов Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и по иностранным делам.

По итогам визита в посольстве состоится пресс-конференция.