Ради Тимошенко ВР будут блокировать до конца сессии?

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО прогнозирует, что блокирование парламентской трибуны будет продолжаться до закрытия нынешней сессии Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНО заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам лидера фракции КПУ, это будет делаться для того, чтобы «оставить это правительство» и сохранить «свои возможности при власти».

«Я понимаю, что позиция Арсения ЯЦЕНЮКА зависит от того, какие указания через «Нашу Украину» даны ему Президентом. Он не является независимым человеком», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он отметил, что действия фракции КПУ будут направлены «на защиту Верховной Рады, чтобы она действительно работала, и не была предметом для спекуляций».

П.СИМОНЕНКО также подчеркнул, что фракция КПУ будет настаивать на том, чтобы был завершен процесс формирования руководства Верховной Рады, не позволив А.ЯЦЕНЮКУ единолично в любое время закрывать безосновательно заседания ВР.