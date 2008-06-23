Третьяков: нужно упразднить понятие «коалиция»

"Из Конституции необходимо убрать понятие "коалиция", поскольку Украина оказалась не готова к этому. Такое мнение в ходе программы "Свобода Савика Шустера" на канале "Интер" высказал народный депутат от фракции НУНС Александр Третьяков, комментируя формальное и юридическое существование коалиции в парламенте.

По словам депутата, "де-факто коалиции в парламенте не существует, хотя де-юре она есть". При этом он напомнил, что заявления о выходе из коалиции написали депутаты от "Народной самообороны" и БЮТ.

"Новых коалиций в парламенте не будет, - заявил Третьяков. - Ни Наша Украина не пойдет с Партией регионов, ни БЮТ не пойдет". Поэтому, по словам депутата, есть два выхода: или проводить досрочные парламентские выборы, которые ничего не изменят, либо упразднить понятие коалиции в Конституции.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк заявил о том, что подаст в отставку в случае распада коалиции.

«Я выйду на трибуну парламента и заявлю, что создана новая коалиция. Таким образом, и глава Верховной Рады, и все другие друзья идут в отставку и формируются новые руководящие органы», - сказал Яценюк. Кроме того, он считает, что в случае распада коалиции все, кто к ней был причастен, должны будут сложить полномочия. «Если уходит коалиция, если она разваливается, то объективно надо уходить всем, кто был причастен к этой коалиции», - отметил Яценюк.

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