Количество мобилизованных во время седьмой волны определят в конце марта

Об этом сегодня заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко, выступая перед руководящим составом органов военного управления Вооруженных Сил Украины в Житомире, где на базе 199-го учебного центра ВДВ начались двухдневные инструкторско-методические занятия по организации боевой подготовки войск (сил) в I квартале 2016 учебного года, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Читайте такжеПорошенко считает, что на Донбассе необходимо международное присутствие

По словам Муженко, рост качества личного состава планируется достичь благодаря более жесткому отбору мобилизованных, выбирая на службу в армии прежде всего мотивированных кандидатов и отдавая предпочтение тем, кто уже проходил службу во время предыдущих волн мобилизации.

Муженко отметил, что потребность в количестве мобилизованных окончательно будет определена к концу марта этого года. Это связано с тем, что сейчас идет процесс привлечения на военную службу по контракту значительного количества военнослужащих, мобилизованных в течение предыдущих волн. Желающих остаться на контрактную службу очень много, поэтому ожидается, что седьмая волна будет менее значительной по количеству, чем предыдущие.

«В том, что люди стремятся остаться на службе, большая заслуга наших командиров всех уровней. Без доверия к руководству даже в условиях повышения денежного довольствия ожидать подобного было бы бесполезно», - отметил Муженко.

«Сейчас существуют все предпосылки: материальные, финансовые, полученный в ходе антитеррористической операции боевой опыт, - которые позволяют нам поднять боеспособность, в том числе выучка войск до такого уровня, который будет гарантировать надежное выполнение поставленных задач обороны страны», - подчеркнул он.