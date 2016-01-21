Муженко обсудил с коллегами из стран НАТО помощь Украине нелетальным вооружением

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил журналистам сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО по завершению участия в заседании Военного комитета НАТО и по результатам ряда двусторонних встреч.

По его словам, таких двусторонних встреч было 20. В частности, он отметил, что встретился с начальниками генеральных штабов США, Канады, Великобритании, Турции, а также с главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, председателем Военного комитета НАТО и председателем Военного комитета Европейского Союза.

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"В ходе двусторонних встреч обсуждались вопрос ситуации на востоке Украины, наше видение и порядок имплементации Минских договоренностей, их реализация в ближайшей перспективе, а также вопросы помощи. Все страны выразили свою поддержку Украине и готовность наращивать свое присутствие в Украине путем увеличения количества и советников, и консультантов, а также инструкторов для подготовки наших военнослужащих. Думаю, что в ближайшее время это присутствие будет существенно наращено", - сказал Муженко.

Говоря о сроках получения военно-технической помощи, начальник Генштаба ВСУ сообщил, что есть "соответствующие графики поставки соответствующего имущества".

"Это произойдет в ближайшее время - в конце первого - начале второго квартала 2016 года. Речь пока идет о нелетальных вооружениях, о приборах наблюдения, средствах связи, медицинском имуществе и ряде других позиций", - уточнил Муженко.

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Отвечая на вопрос УНИАН, когда речь будет идти о помощи летальным вооружением, начальник Генштаба сказал: "Все зависит от ситуации. Также для того, чтобы было конкретное решение по летальному оружию, должно быть соответствующее политическое решение соответствующих правительств тех стран, к которым мы обращались за помощью, и которые готовы такую помощь оказать".

Говоря о том, каким образом будет распределена финансовая помощь США украинской армии в размере 300 млн долларов, Муженко сообщил, что уже отработаны соответствующие предложения, которые сегодня рассматриваются, также и в США. "Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение, по каким пунктам, по каким направлениям будет предоставлена такая помощь. Это касается как консультативной, совещательной помощи, так и военно-технического сотрудничества, то есть материальной помощи", - добавил начальник Генштаба.

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Относительно своего участия в заседании Военного комитета НАТО Муженко отметил, что оно было посвящено обзору ситуации в Афганистане и возможному наращиванию участия стран-контрибуторов в операции "Решительная поддержка". "Украина также участвует в этой операции. На сегодняшний день там выполняют задачи десять офицеров в штабном элементе командование коалиционных сил в Афганистане. Вопрос Украины не поднимался", - сообщил он.