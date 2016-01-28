Вопрос изменения регламента Рады имеет политическую целесообразность - Луценко

Об этом заявил лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко. "В вопросе изменения регламента есть два аспекта. Он действительно имеет политическую целесообразность, Украина не должна совершать последнее свое действие в рамках Минских договоренностей до того, как Путин не сделал ни одного шага навстречу", - отметил депутат.

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С другой стороны, отметил Луценко, "Украина не должна подвергаться опасности обвинений уже со 2 февраля в Нормандском формате в невыполнении Минских соглашений".

"Поэтому это политический маневр, и он очевиден", - отметил политик.

В то же время, по его словам, есть и причина общего, юридического характера. Некоторые страны, отметил он, предусматривают при изменении Конституции очень долгую процедуру.

"У нас законодатель прописывал, что изменения должны быть на очередной, то есть, не внеочередной, а на следующей сессии. И мы, фактически, если дословно это толковать, просто заставляем парламент решить вопрос изменения Основного закона за две сессии. Почему не за три? Почему не за пять? Почему мы должны торопиться, а не взвесить все в течение длительного времени и принять более взвешенное решение?", - сказал Луценко.

Он утверждает, что в данном случае нет никакой угрозы для Конституции. Наоборот, добавил политик, "депутаты имеют время дольше думать над целесообразностью или нецелесообразностью изменений".

"Никакого конституционного переворота не произошло", - добавил лидер фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял закон "О внесении изменений в ст. 149 регламента Верховной Рады". Им предусмотрено, что если законопроект о внесении изменений в Конституцию (который по заключению Конституционного суда отвечает требованиям ст. 157, 158 Конституции) был предварительно одобрен Верховной Радой и не был рассмотрен на следующей очередной сессии после предварительного одобрения, то такой законопроект рассматривается парламентом на следующей за ней очередной сессии.

Председатель парламента Владимир Гройсман отметил, что нет никаких объективных причин говорить о каких-то неконституционных действиях. По его словам, речь идет о том, что по инициативе депутатов дается время на дополнительную дискуссию.