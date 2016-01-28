Рада изменила процедуру принятия изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, за закон проголосовали 96 депутатов из фракции БПП, 55 - “Народный фронт”, 7 - внефракционные, 33 – «Оппозиционный блок», 17 - группа “Видродження”, 10 - фракция “Батькивщина”, 11 - группа “Воля народа”. Не голосовали в полном составе фракции Радикальной партии и фракции “Самопомич”.

Данным законом предусмотрено, что если законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (который по заключению Конституционного Суда Украины соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции Украины) был предварительно одобрен Верховной Радой и не был рассмотрен на следующей очередной сессии после предварительного одобрения, то такой законопроект рассматривается Верховной Радой на следующей за ней очередной сессии.

Народный депутат Украины Николай Томенко (фракция БПП) подчеркнул, что сегодня в парламенте часть коалиции вместе с «Оппозиционным блоком» решила изменить те статьи Конституции, которые сегодня должны меняться путем референдума. Он отметил, что при таком подходе может случиться так, что парламент начнет “играть и с другими разделами” Конституции и может дойти до того, что будут отменены понятия об унитарности Украины, о государственности украинского языка.

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Лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк призвал всех народных депутатов “остановиться и сохранить Конституцию, которая написана теми людьми, которые были романтиками, но быть объективными людьми, которые уважали право”.

Лидер фракции “Радикальной партии” Олег Ляшко заявил, что сегодня “в стенах парламента происходит антиконституционный переворот”. Он подчеркнул, что в Конституции Украины четко определено, что изменения в Конституцию вносятся окончательно на следующей очередной сессии. По его словам, данным законом из-за внесения изменений в Регламент по сути эта норма отменяется. По его словам, это все делается частью коалиции вместе с «Оппозиционным блоком».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отметил, что нет никаких объективных причин говорить о каких-то неконституционных действиях. По его словам, речь идет о том, что по инициативе депутатов дается время на дополнительную дискуссию.

Гройсман подчеркнул, что это не имеет никакого отношения “к изменениям в Конституцию, переворотам и всему прочему”. По его словам, речь идет о том, чтобы продолжить дискуссию по вопросу внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.