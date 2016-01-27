Беларусь готова и дальше поддерживать работу Трехсторонней контактной группы в Минске - глава МИД

15:05, 27 января 2016
Политика
97 0

Республика Беларусь готова и дальше поддерживать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

фото: УНИАН

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси, сегодня министр иностранных дел Владимир Макей встретился с представителем РФ в Трехсторонней контактной группе, постоянным членом Совета безопасности РФ Борисом Грызловым.

Читайте такжеПредставитель РФ в контактной группе в Минске вновь настаивает на особом статусе для Донбасса

"В ходе встречи руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси предметно обсудил с представителем Российской Федерации деятельность Трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "Макей подтвердил готовность белорусской стороны создать все необходимые условия для эффективной работы Трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter