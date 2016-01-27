Беларусь готова и дальше поддерживать работу Трехсторонней контактной группы в Минске - глава МИД

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси, сегодня министр иностранных дел Владимир Макей встретился с представителем РФ в Трехсторонней контактной группе, постоянным членом Совета безопасности РФ Борисом Грызловым.

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"В ходе встречи руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси предметно обсудил с представителем Российской Федерации деятельность Трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "Макей подтвердил готовность белорусской стороны создать все необходимые условия для эффективной работы Трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп".