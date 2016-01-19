Климкин надеется, что Грызлов будет использовать прямые контакты с Путиным для выполнения "Минска-2"

Об этом он заявил в интервью DiePresse.

"Да, он является тяжеловесом в российской политике и находится в прямом контакте с президентом (Владимиром Путиным, - ред.). Надеюсь, он будет использовать свои возможности, и Минские соглашения не будут больше нарушаться", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, бывший спикер Государственной думы Российской Федерации Борис Грызлов назначен полномочным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

11 января в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

СМИ стало известно, что Грызлов прибыл в Киев по личному приглашению президента Петра Порошенко.

Грызлов во время визита в Киев якобы привозил предложения Кремля насчет завершения войны на Донбассе.

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Одним из центральных вопросов было проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Глава государства во время своей пресс-конференции не уточнил, встречался ли он лично с Грызловым. Он сказал, что будет "встречаться с кем угодно для того, чтобы вернуть домой украинских героев".