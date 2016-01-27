Freedom House: Демократия в оккупированном Крыму переживает "драматические неудачи"

По данным правозащитников, уровень несвободы вырос в 72 странах, лучше стала ситуация в 43 странах, передает "Крым.Реалии".

Как утверждают авторы отчета, «страх перед социальными беспорядками» побуждает власть в России, Китае и «другие авторитарные режимы расправляться с инакомыслием».

Freedom House также отмечает, что Крымский полуостров, который силовым способом аннексированный Россией в 2014 году, переживает «драматические неудачи» в вопросе соблюдения демократических норм.

Директор по исследованиям Freedom House Дженнифер Данэм указывает, что российская «власть» в Крыму дальше подавляет инакомыслие, в том числе путем отключения независимых средств информации и ограничения возможностей представителей гражданского общества, особенно представителей крымских татар.

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Она добавила, что многие противники российской оккупации Крыма были арестованы или изгнаны.

По словам Данэм, Украина «сохранила демократические завоевания», достигнутые после свержения в 2014 году президента Виктора Януковича, но дальнейший прогресс в 2015 году тормозил вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, споры по поводу децентрализации и противостояние среди ведущих политических деятелей и олигархов страны.

Общее снижение уровня свободы в мире международная правозащитная организация Freedom House отмечает уже в 10-м годовом отчете подряд.