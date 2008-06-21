Новый лидер крымского ЕЦ ждет прихода "очень серьезных людей"
Куницын объяснил свое решение
Глава Севастопольской городской государственной администрации, депутат Верховного Совета Крыма Сергей КУНИЦЫН избран лидером Крымской организации партии «Единый Центр».
Как передает корреспондент УНИАН, С.КУНИЦЫН был избран сегодня в Симферополе делегатами конференции крымской парторганизации.
Председатель «Единого Центра», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ сообщил, что кандидатуру С.КУНИЦЫНА предложил президиум партии. И.КРИЛЬ выразил уверенность, что в Крыму будет сформирована сильная партийная структура.
С.КУНИЦЫН со своей стороны отметил, что принял согласие возглавить «ЕЦ» в Крыму «после долгих размышлений, советов». По словам главы администрации Севастополя, в «Едином Центре» ему импонирует взвешенность в подходах к острым политическим вопросам. «В первую очередь меня привлекает объединительная миссия новой силы», - сказал С.КУНИЦЫН.
С.КУНИЦЫН, который представляет Народно-демократическую партии, отметил, что развитие событий в стране практически не оставляет НДП «шансов на самостоятельное политическое плавание», однако народные демократы не собираются перекрашиваться ни в оранжевый, ни в бело-голубой цвет. С.КУНИЦЫН отметил, что сотрудничество с партией "новой генерации" - с "ЕЦ" - является наиболее целесообразным. «Процесс объединения НДП с новой политической амбициозной партией в лице «Единого центра» мы рассматриваем не как пораженческую позицию (народных демократов – УНИАН), а как естественное продолжение политических традиций демократов», - сказал С.КУНИЦЫН.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время в «ЕЦ» появятся «очень серьезные люди». «Они уже, собственно, обозначаются», - сказал С.КУНИЦЫН. При этом он отметил, что эти люди осознают «то, что сегодня происходит, приведет как минимум к расколу Украины на Запад и Восток, а как максимум - к потере государственности» и попытаются этого не допустить.