В Раде объявили об исключении из фракции БПП напавшего на Яценюка нардепа Барны

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий напомнил, что ранее соответствующее решение фракция приняла на своем заседании.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Арсения Яценюка депутат Барна, который собирал подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

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Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава в связи с сегодняшним инцидентом на заседании парламента.

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Вместе с тем Барна заявил, что сам вышел из рядов фракции «БПП».

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента приняли решение рекомендовать ВР лишить Барну права принимать участие в 5 пленарных заседаниях из-за инцидента с Яценюком и провокации драки между депутатами.