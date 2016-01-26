Нацгвардия обнародовала потери батальона "Донбасс" под Иловайском и суммарно за время АТО

Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии.

"В целом во время проведения антитеррористической операции батальон "Донбасс" потерял 67 собратьев, получили ранения 173 человека", - сказано в нем.

Находились в заложниках незаконных вооруженных формирований 132 человека, один до сих пор не освобожден. При этом считались пропавшими без вести 78 человек, до сих пор остаются не найденными 20.

"За мужество и героизм, проявленные при защите Украины от вооруженной агрессии государственными наградами Украины награждены 245 бойцов батальона, 66 из них посмертно, знаками отличия Министерства внутренних дел Украины награждены 11 человек, из них 3 именным огнестрельным оружием, 120 получили награды Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенным РФ приказали уничтожать "фашистов и бандеровцев" в Иловайске, о "коридоре" речи не шло – боец АТО

В состав НГУ батальон "Донбасс" вошел в начале июня 2014 года.

В течение июля 2014 года батальон воевал под Горловкой и Попасной, где погибли 3 добровольца. 22 июля 2014 года во время второго штурма Попасную освободили от террористов.

Также подразделение принимало участие в освобождении Лисичанска и последующей "зачистке" города, в "зачистке" Золотого и боях за Первомайск.

10 августа 2014 года вместе с подразделениями Вооруженных сил и другими воинскими формированиями была начата операция по освобождению от террористов Иловайска Донецкой области, в которой "Донбасс" играл ключевую роль.

Читайте такжеБойцы АТО пикетируют Администрацию президента с требованием наказать виновников событий в Иловайске

"Но при отсутствии соответствующего мощного вооружения, бронированной техники и из-за ввода на плацдарм боевых действий регулярных войск Российской Федерации батальон вынужден был отступить и понес значительные потери: погибли 22, получили травмы и ранения 39, были захвачены в заложники 111 и пропали без вести 20 бойцов "Донбасса", - заявляют в Нацгвардии.

В период января-февраля 2015 года батальон "Донбасс" принимал участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Углегорск, Никишино, Чернухино, Новогригорьевка, Дебальцево и Логвиново, где погибло 8, получили ранения 8, был захвачен в заложники 1 и пропали без вести 2 военнослужащих.