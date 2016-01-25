Украинская разведка рассказала, какое вооружение Россия отправляет боевикам на Донбасс

Об этом сообщил начальник управления ГУР МОУ Вадим Скибицкий, передает "112 Украина".

"Прежде всего железнодорожными эшелонами и автомобильным транспортом перевозятся в большом количестве артиллерийские боеприпасы, это 152-мм снаряды, мины к минометам, а также топливо-смазочные материалы для обеспечения жизнедеятельности 1 и 2 АК", - рассказал Скибицкий.

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По данным ГУР, группировки 1 и 2 армейского корпуса насчитывают около 470 танков, около 800 боевых бронированных машин, большое количество артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня (около 200 единиц). "Как правило, тяжелое вооружение находится в местах постоянной дислокации, это наиболее крупные населенные пункты", - отметил Скибицкий.

Также он сообщил, что на сегодняшний день осуществляются мероприятия по доукомплектованию подразделений противника и проводится активная боевая подготовка для того, чтобы поддерживать их в постоянной боевой готовности.

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"Сейчас активно проводится обучение на уровне рота, батальон, отрабатывается разная тематика, прежде всего проведение контрнаступательных действий. Дисциплина, я не скажу, что идеальная, но российские военнослужащие, инструкторы, командиры, которые находятся на должностях в 1 и 2 АК, осуществляют все для того, чтобы дисциплина поддерживалась и чтобы не было конфликтных ситуаций между боевиками и местным населением", - рассказал Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка заметила у боевиков противотанковые пушки "Рапира" и РСЗО "Град".