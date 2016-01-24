Разведка заметила у боевиков противотанковые пушки "Рапира" и РСЗО "Град"

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны.

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии запрещенного Минскими договоренностями вооружения в районах: Торез – 100-мм противотанковых пушек "Рапира"; Красный Луч – 122-мм РСЗО "Град", - отмечается в сообщении разведки.

Читайте такжеБоевики сосредотачивают силы на западе Донецка - разведкаРанее разведка передала представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии в районах Старомихайловка, Заиченко, Ясиноватая, Докучаевск и Терновка запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков, 100-мм противотанковых пушек "Рапира", САУ и 122-мм РСЗО "Град".