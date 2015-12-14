18 украинских военнослужащих уже работают в штабе бригады "ЛитПолУкрбриг" - Полторак

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«18 украинских военнослужащих уже выполняют задачи в составе штаба этой бригады. В настоящее время продолжается слаживание, а в начале следующего года состоится торжественная церемония открытия этого проекта», - отметили в пресс-службе Минобороны.

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Как заявил сегодня министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак во время встречи с министром национальной обороны Республики Польша Антонием Мацеревичем, «ЛитПолУкрбриг» является практическим вкладом Украины и Польши в общую европейскую безопасность.

После встречи Мацеревич заявил, что Украина является стратегическим партнером Польши и «абсолютным приоритетом».

«Поэтому свой первый визит в качестве министра обороны я совершил именно в Киев. Безопасная Украина - значит, безопасная Польша и безопасная Европа», - подчеркнул он.

Мацеревич также подчеркнул, что все совместные начинания, о которых шла речь на переговорах, главы оборонных ведомств двух государств закрепили в декларации, которую только что подписали.

Министр национальной обороны Польши сообщил, что сегодня во время встречи было принято решение о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей в оборонной сфере.

«Хочу заявить о нашей готовности к совместным учениям, которые уже проходят в рамках польско-канадско-американского сотрудничества в Яворове. Мы стремимся развивать его и дальше, так же, как сотрудничество в военно-промышленной отрасли», - сказал Мацеревич.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады "ЛитПолУкрбриг". Согласно предварительным договоренностям, общая численность бригады должна составлять почти 2,5 тысячи военных, из которых от Украины - 545, от Литвы - 650 и от Польши - 1250. Место дислокации бригады - польский Люблин.

Планируется, что первые учения «ЛитПолУкрбриг» состоятся в феврале следующего года.

Бригада создана для участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины.

Идея создания украинско-польско-литовской бригады противодействия кризисным ситуациям «ЛитПолУкрбриг» возникла еще в 2007 году.