"Видродження" требует отчета в парламенте министра экономики
Украина прожила 2015 год в условиях отсутствия эффективной экономической, налоговой и бюджетной стратегии и последствия такой бездеятельности правительства сейчас очевидны –обвал экономики и девальвация национальной валюты.
Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель фракции «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.
«Прошлый год Украина прошла зону «экономической турбулентности» исключительно благодаря запасу терпения у людей и ресурсам со времен Советского Союза. В 2015-м правительство набрало кредитов на 500 млрд гривен, а ответа на вопрос, куда они ушли, как их потратили, на какие проекты - нет! Не понятно, какой будет кредитная политика в 2016-ом. Сколько правительство планирует привлечь кредитов, на какие проекты, или это будет проедание средств, это будет реальная поддержка производства и инфраструктурных проектов?!», - заявил Виктор Бондарь.
Следовательно, фракция «Партия «Видродження» требует заслушивания в парламенте министра экономики отчету по экономической политике, которое будет осуществлять его ведомство в 2016 году, заявил нардеп.
«Мы также хотим услышать от министра ответа на вопрос, какой будет экономическая политика в 2016 году, как будут решаться валютные вопросы, проблемы импортеров и экспортеров, какая будет экономическая поддержка промышленности в Украине, налоговая и бюджетная политика? В прошлом году мы приняли госбюджет, в котором перебросили финансирование образования и культуры на местные бюджеты, но каким образом они это все будут финансировать? За полгода местные органы власти просто провалят эти задачи. Разве это экономическая политика?», - заявил Виктор Бондарь.
Народный депутат напомнил, что еще в ноябре 2015 года фракция «Партия «Видродження» зарегистрировала в парламенте проект постановления об увольнении министра экономики и торговли Украины. Поэтому сейчас депутаты будут настаивать на срочном вызове министра в парламент и кадровых решениях по результатам его отчета.