Кучма об альтернативе Минску-2: "Неужели кто-то думает, что по желанию Украины появится другой формат"

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал второй президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Неужели кто-то думает, что по желанию Украины появится другой формат? Допустим, мы хотим, чтобы там появился Обама. А Обама этого хочет? В десяти приоритетах для США (их на своей пресс-конференции озвучил Барак Обама. — Ред.) об Украине даже слова нет. А у Путина мы спросили — он согласен?", - отметил он.

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При этом Кучма рассказал, что эта проблема уже когда-то обсуждалась, и Путин категорично заявил, что не видит в этом формате Россию.

"Мы не в состоянии посадить за стол всех, от кого зависит и наша судьба в том числе. Не можем посадить за стол участников Будапештского меморандума", - подытожил представитель Киева в контактной группе.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук заявлял, что самая главная проблема Минска-2 - это отсутствие ответственности за срыв договоренностей, поэтому они и не действуют.