Порошенко обещает биться за каждый клочок украинской земли для возврата Донбасса и Крыма

Об этом глава государства сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко: у Украины есть сосед, который отрицает само наше право на существование"Как президент и как верховный главнокомандующий буду биться за каждый клочок украинской земли и делать все возможное для того, чтобы вернуть территориальную целостность, суверенитет Украины сначала на Донбасс, затем в Крым. И заморозить этот конфликт не дам", - подчеркнул Порошенко.