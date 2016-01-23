Порошенко обещает биться за каждый клочок украинской земли для возврата Донбасса и Крыма
16:53, 23 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что будет биться за каждый клочок украинской земли, чтобы вернуть суверенитет государства на Донбасс и в Крым.
Фото УНИАН
Об этом глава государства сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.
Читайте такжеПорошенко: у Украины есть сосед, который отрицает само наше право на существование"Как президент и как верховный главнокомандующий буду биться за каждый клочок украинской земли и делать все возможное для того, чтобы вернуть территориальную целостность, суверенитет Украины сначала на Донбасс, затем в Крым. И заморозить этот конфликт не дам", - подчеркнул Порошенко.
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