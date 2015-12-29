Россия резко активизировала информационную войну - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на итоговой коллегии СБУ.

«Уже скоро два года, как началась агрессия со стороны РФ», - сказал президент.

Читайте такжеПорошенко требует от СНБО принять за два-три месяца стратегию возвращения Крыма - политолог

По его словам, Украина доказала, что способна остановить врага, построить эффективную систему политических, экономических, военных, внешнеполитических и других мер безопасности по противодействию военной стратегии агрессора.

«Бесспорно, агрессор сейчас делает ставку на диверсионную и террористически-подрывную деятельность, использование возможностей влияния, на резкую активизацию войны в информационном пространстве с целью расколоть Украину, дестабилизировать ее политическое положение», - подчеркнул президент.

Читайте такжеПорошенко потребовал разработать концепцию внедрения контрразведывательного режима в Украине

По словам Порошенко, Россия пытается расколоть Украину по идеологическим, национальным, религиозным, языковым и другим признакам.

«Но агрессор просчитался - никогда Украина не была такой единой, как сейчас», - сказал Порошенко.