Россия резко активизировала информационную войну - Порошенко
Россия резко активизировала войну в информационном пространстве с целью раскола и политической дестабилизации Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на итоговой коллегии СБУ.
«Уже скоро два года, как началась агрессия со стороны РФ», - сказал президент.
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По его словам, Украина доказала, что способна остановить врага, построить эффективную систему политических, экономических, военных, внешнеполитических и других мер безопасности по противодействию военной стратегии агрессора.
«Бесспорно, агрессор сейчас делает ставку на диверсионную и террористически-подрывную деятельность, использование возможностей влияния, на резкую активизацию войны в информационном пространстве с целью расколоть Украину, дестабилизировать ее политическое положение», - подчеркнул президент.
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По словам Порошенко, Россия пытается расколоть Украину по идеологическим, национальным, религиозным, языковым и другим признакам.
«Но агрессор просчитался - никогда Украина не была такой единой, как сейчас», - сказал Порошенко.