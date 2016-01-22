Против Авакова распространяют лживую информацию, чтобы развалить коалицию - глава фракции НФ

Об этом написал председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

«Шокирован цинизмом этого «вброса». Именно Аваков обеспечил интеграцию добровольческих батальонов в систему обороны Украины. Его участие было решающим в предотвращении российской оккупации Харькова. Только благодаря политической воле Авакова заработала новая Национальная полиция», - отметил Бурбак.

По его словам, коалиционное Правительство давно готово к замене отдельных откровенно слабых министров и заполнения существующих вакансий.

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«Премьер Арсений Яценюк неоднократно призвал фракции коалиции подать свои кандидатуры. Но изменения в Правительстве точно не заденут министров, которые делают самые успешные реформы в Украине», - подчеркнул он.

«Наша фракция стремится продолжать продуктивную работу коалиции «Европейская Украина», в дальнейшем внедрять жизненно важные системные реформы. Должны отразить российскую агрессию; создать условия для восстановления экономики; завершить интеграцию Украины в европейское сообщество», - написал Максим Бурбак.

Но, добавил он, в ответ на конструктивную позицию «Народного фронта» начались волны проплаченного грязи от агрессивных демагогов.

«Наши партнеры из БПП почему-то молча наблюдают за атаками на коалиционное Правительство. Это поощряет политиканов всех мастей», - отметил председатель фракции.

Бурбак призвал всех членов коалиции прекратить политические провокации и не толкать Украину к досрочным парламентским выборам.

«В результате этих выборов начнется острый общественно-политический кризис, который повлечет за собой и досрочные выборы Президента Украины. В то же время уверяю: фракция «Народного фронта» готова к любым досрочным выборам», - резюмировал он.