Запад разочарован результатом конкурсов в региональные прокуратуры Украины - Касько

Об этом заместитель генерального прокурора Виталий Касько сказал в интервью BBC Украина. "Реакция американской и европейской стороны, по моему мнению, является негативной. Они вложили много ресурсов, в том числе финансовых, и человеческих, и, конечно, результат их в определенной степени разочаровал. Насколько мне известно, планов финансировать дальнейшие конкурсы в региональные прокуратуры у западных партнеров нет", - сказал Касько.

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По словам заместителя генпрокурора, во время конкурса на занятие должностей руководителей местных прокуратур 84% должностей получили прокуроры, которые уже имели руководящие должности в системе прокуратуры. По убеждению Касько, в таком виде это вообще реформой нельзя назвать.

Касько отметил, что на местные прокуратуры возлагается основное бремя работы. "Население на местах видит этих прокуроров и по их работе оценивает работу прокуратуры в целом. Неплохая изначальная идея реформы и конкурса была заведена в такое русло, которое, по сути, нивелировало идею", - сказал Касько.

Также заместитель генпрокурора сообщил, что его коллега Давид Сакварелидзе отвечал за процесс проведения конкурса, но ему "не дали достаточно рычагов, чтобы он мог провести реформу".

Как отметил Каско, противники реформы сделали все, чтобы помешать достичь результата.

"Закон позволял участвовать в конкурсах на должности обычных местных прокуроров всем желающим. Однако по приказу генерального прокурора эту возможность ограничили и разрешили подаваться только тем, кто уже работал в прокуратуре. И только на должности руководителей и заместителей могли претендовать внешние кандидаты. Для них был пятилетний ценз работы в сфере юриспруденции. Таких подалось не очень много, но и те, кто попытался и прошел в финальные тройки, не были назначены генеральным прокурором. Из числа тех несчастных 3% внешних финалистов, кандидатуры которых положили на стол Виктору Шокину, никакого не назначили", - заявил Касько.