В ЕС "аплодируют невероятной работе" украинской власти в проведении реформ и уверяют в помощи - Могерини

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что украинская власть сделала невероятную работу по продвижению вперед процесса реформ и говорит о необходимости ее продолжения при поддержке Европейского Союза.

Об этом она заявила в понедельник в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеЕвросоюз продолжает поддерживать суверенитет Украины – заместитель генсека внешней службы ЕС

«Мы подтвердили полную поддержку выполнению Минских договоренностей. Но впервые мы сфокусировались не только на Минске, но на процессе реформ в Украине, особенно реформы судебной системы, государственного управления, децентрализации. Мы признали невероятную работу, которую проделала украинская власть за последние месяцы, чтобы продвигать повестку дня реформ очень конкретными шагами», - сказала Могерини.

Высокий представитель также сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС разделяют оценку в отношении того, что эта работа должна продолжаться, особенно после вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Также, по ее словам, они признали необходимость «поддерживать украинскую власть лучше скоординированным путем между ЕС и государствами-членами, чтобы гарантировать продолжение выполнения повестки дня реформ», выгоды которые получат все украинцы. «Время (пришло), чтобы принести результаты в очень сложных условиях, и это - суть нашего взаимодействия с Украиной», - подчеркнула Высокий представитель.

Могерини подчеркнула, что в ЕС «аплодировали невероятной работе, которую проделала украинская власть за последние месяцы, чтобы внедрить и начать выполнять реформы». «По этому поводу у нас нет сомнений», - подчеркнула она.

Читайте такжеПрезидент Польши: ЕС нужны реформы для эффективного ответа новым вызовам

В этой связи Высокий представитель отметила, что ЕС должен поощрять и поддерживать этот процесс, чтобы он был устойчивым, «не меняя украинскую власть, правительство, президента, парламент, местную власть, но активно поддерживая этот процесс». «Мы изучили из прошлого и настоящего, когда вы начали процесс, никогда не бывает достаточно. Вы должны фокусироваться на том, как вы можете сделать его (процесс) лучше и устойчивым», - добавила она.

Могерини вновь подчеркнула, что в ЕС «всегда говорили и продолжают говорить, что Минские договоренности должны быть полностью выполнены всеми сторонами». «И решение Совета прошлого декабря продлить санкции для России на следующие шесть месяцев было четким сигналом наших обязательств. В этом нет никаких сомнений», - подчеркнула Высокий представитель.