В посольстве России в Украине ничего не знают об отставке Черномырдина

Посольство России в Украине опровергло информацию о смене российского посла в Киеве Виктора Черномырдина. Об этом заявил советник-посланник посольства Всеволод Лоскутов. По словам Лоскутова «у нас нет никакой ни официальной, ни неофициальной информации по этому поводу. Кто распространяет подобную информацию, нам неизвестно».

Ранее «Независимая газета», со ссылкой на источник в МИДе, сообщила, что российского посла на Украине Виктора Черномырдина заменят на кого-то другого.

Полит.ру