У Яценюка такое впечатление, что он в свинарнике работает

Регионал Александр Стоян, выступая с трибуны Верховной Рады потребовал от спикера парламента Арсения Яценюка принести извинения работникам ферм и крестьянам, которые «корячатся» за литр молока, и в конечном итоге получают за него копейки. По мнению регионала, высказывания спикера относительно того, что люди, не способные работать в парламенте, должны идти работать на фермы, оскорбляет тяжелый труд крестьян.

На это Яценюк ответил, что у него действительно складывается четкое впечатление, что "постоянно я на ферме работаю. Потому что свинству в этом зале (в сессионном зале ВР - ред.) иногда нет пределов».

Напомним, что 3 июня Яценюк, комментируя собственное намерение уволить весь техперсонал системы «Рада», заявил: "Пусть пишут заявления об увольнении. Если не умеют работать с компьютерами, пусть на ферме работают".

Причиной столь резкой реакции спикера стал сбой в системе во время голосования за закон о формировании доходной части бюджета с предложениями президента. Сбой произошел в присутствии Президента Украины Виктора Ющенко. Табло высветило схему голосования, но не показало окончательный результат, что вызвало неодобрительный гул в зале. Как объяснил глава Верховной Рады Арсений Яценюк, произошла проблема с карточками новых 11 депутатов.