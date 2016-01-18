Совет ЕС обсуждает помощь Украине в проведении реформ - Могерини

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такой пункт повестки дня назвала сегодня в Брюсселе перед началом заседания высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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"Полный пункт повестки дня - наша поддержка Украине. Мы не только обсудим выполнение Минских договоренностей, но и, прежде всего и самое главное - нашу поддержку Украине, поддержку повестке дня реформ", - сказала она.

Федерика Могерини отметила, что это особенно важно, учитывая то, что вступила в действие углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС. "Мы должны приложить все усилия и гарантировать, что украинцы получат результат", - подчеркнула высокий представитель.