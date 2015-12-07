Порошенко: за 4 года нужно провести реформы для соответствия критериям вступления в ЕС
16:35, 07 декабря 2015Политика
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Украина за 4 года должна провести реформы, которые обеспечат соответствие ее критериям для вступления в ЕС и оборонительные союзы.
Порошенко: впереди 4 года реформ для соответствия критериям ЕС / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.
«Время выборов прошло. Сейчас у нас впереди 4 года без них, и за эти 4 года нужно провести все реформы, которые обеспечат соответствие Украины критериям, в том числе и к вступлению в ЕС, и к вступлению в другие оборонительные союзы», - заявил он.
«Реформы впереди, и это требует объединения всех усилий», - добавил Порошенко.
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