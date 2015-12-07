Порошенко: за 4 года нужно провести реформы для соответствия критериям вступления в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.

«Время выборов прошло. Сейчас у нас впереди 4 года без них, и за эти 4 года нужно провести все реформы, которые обеспечат соответствие Украины критериям, в том числе и к вступлению в ЕС, и к вступлению в другие оборонительные союзы», - заявил он.

«Реформы впереди, и это требует объединения всех усилий», - добавил Порошенко.

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