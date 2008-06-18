Схеффер: вступление в НАТО хорошо повлияет на украинский ОПК

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заверяет, что вступление Украины в Североатлантический альянс положительно повлияет на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом СХЕФФЕР заявил вчера на пресс-конференции в Киеве.

“Негативные последствия для украинского ОПК после вступления страны в Альянс – это очередной миф, какой я хочу развенчать. Украина имеет мощный, один из ведущих в мире военно-промышленный комплекс. Особенно это касается авиационной отрасли, которая может получить значительные преимущества в рамках НАТО”, - подчеркнул Я.СХЕФФЕР.