Схеффер: вступление в НАТО хорошо повлияет на украинский ОПК
05:41, 18 июня 2008Политика
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Генсек Альянса хочет развеять миф
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заверяет, что вступление Украины в Североатлантический альянс положительно повлияет на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом СХЕФФЕР заявил вчера на пресс-конференции в Киеве.
“Негативные последствия для украинского ОПК после вступления страны в Альянс – это очередной миф, какой я хочу развенчать. Украина имеет мощный, один из ведущих в мире военно-промышленный комплекс. Особенно это касается авиационной отрасли, которая может получить значительные преимущества в рамках НАТО”, - подчеркнул Я.СХЕФФЕР.
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