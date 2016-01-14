После визита Грызлова в Киев Порошенко предупредил, что некоторые его встречи не будут обнародоваться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.

Таким образом глава государства ответил на вопросы о возможном сокрытии Администрацией президента данных о его посетителях.

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«Не ищите черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», - подчеркнул Порошенко.

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Президент заявил, что проверит информацию в связи с этим вопросом.

При этом Порошенко подчеркнул, что его администрация работает абсолютно прозрачно.

«Я лично буду обнародовать... Я проверю законодательство, но, я думаю, что могут быть случаи, когда отдельные мои политические, и в том числе внешнеполитические встречи, обнародоваться не будут», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства утверждает, что ему неизвестны факты, когда его администрация не сообщала о визите какого-либо гостя.

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Как сообщал УНИАН, 11 января в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

СМИ стало известно, что Грызлов прибыл в Киев по личному приглашению президента Петра Порошенко.

Как передает "Апостроф" со ссылкой на слова источника в одной из европейских наблюдательных миссий в Украине, Грызлов во время визита в Киев привозил предложения Кремля насчет завершения войны на Донбассе.

По его данным, одним из центральных вопросов было проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Грызлов, отметил собеседник издания, заявил, что российской стороне не важно, по какой избирательной системе и под чьим протекторатом они будут проходить, кто и как будет считать голоса, какие субъекты будут принимать в них участие.

Сегодня Порошенко признал, что встречался со всеми представителями Трехсторонней контактной группы, в том числе с представителем РФ Борисом Грызловым.