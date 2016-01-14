После визита Грызлова в Киев Порошенко предупредил, что некоторые его встречи не будут обнародоваться
Президент Украины Петр Порошенко предупредил, что информация о некоторых его встречи с политиками, в том числе иностранными, не будет обнародоваться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.
Таким образом глава государства ответил на вопросы о возможном сокрытии Администрацией президента данных о его посетителях.
Читайте такжеПредставитель РФ в контактной группе Грызлов приехал в Киев по личному приглашению Порошенко - СМИ
«Не ищите черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», - подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеВ ОБСЕ назвали сроки и раскрыли детали обмена пленными на Донбассе
Президент заявил, что проверит информацию в связи с этим вопросом.
При этом Порошенко подчеркнул, что его администрация работает абсолютно прозрачно.
«Я лично буду обнародовать... Я проверю законодательство, но, я думаю, что могут быть случаи, когда отдельные мои политические, и в том числе внешнеполитические встречи, обнародоваться не будут», - подчеркнул Порошенко.
Глава государства утверждает, что ему неизвестны факты, когда его администрация не сообщала о визите какого-либо гостя.
Читайте такжеДепутат требует от СБУ объяснить допуск в Украину Грызлова, который находится под санкциями ЕС (документ)
Как сообщал УНИАН, 11 января в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.
СМИ стало известно, что Грызлов прибыл в Киев по личному приглашению президента Петра Порошенко.
Как передает "Апостроф" со ссылкой на слова источника в одной из европейских наблюдательных миссий в Украине, Грызлов во время визита в Киев привозил предложения Кремля насчет завершения войны на Донбассе.
По его данным, одним из центральных вопросов было проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Грызлов, отметил собеседник издания, заявил, что российской стороне не важно, по какой избирательной системе и под чьим протекторатом они будут проходить, кто и как будет считать голоса, какие субъекты будут принимать в них участие.
Сегодня Порошенко признал, что встречался со всеми представителями Трехсторонней контактной группы, в том числе с представителем РФ Борисом Грызловым.