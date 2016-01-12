Представитель РФ в контактной группе Грызлов приехал в Киев по личному приглашению Порошенко - СМИ

Именно поэтому для его самолета был оперативно обеспечен воздушный коридор и разрешение на посадку, передает источник ZN.UA.

Отмечается, что целью этой встречи было обсуждение главных пунктов в отношениях Москвы с Киевом. По данным источника, Грызлов получил санкцию Владимира Путина на этот разговор.

Сообщается, что встреча Порошенко с Грызловым началась после возвращения президента из Тернополя, которое произошло примерно в 22:00. Закончилась встреча, по данным источника, в час ночи, после чего Грызлов отбыл в аэропорт и в два часа ночи вылетел из "Борисполя".

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Источник также известил, что одной из тем переговоров были конституционные изменения, которые должны быть внесены на голосование украинского парламента до конца текущей сессии.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе 26 декабря 2015 года. Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.