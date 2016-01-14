Порошенко: есть неопровержимые доказательства пересечения границы Украины военной техникой РФ
16:16, 14 января 2016Политика
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Президент Петр Порошенко заявляет о наличии неопровержимых доказательств пересечения границы Украины новейшей российской военной техникой и подразделениями.
Украина располагает доказательствами вторжения военной техники РФ в Украину / president.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.
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«У нас есть неопровержимые доказательства, как спутниковые снимки, так и видео, которое снимает наша разведка, о пересечении границы Украины новейшей военной техникой РФ и подразделениями вооруженных сил России», - заявил он.
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