Порошенко: есть неопровержимые доказательства пересечения границы Украины военной техникой РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.

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«У нас есть неопровержимые доказательства, как спутниковые снимки, так и видео, которое снимает наша разведка, о пересечении границы Украины новейшей военной техникой РФ и подразделениями вооруженных сил России», - заявил он.