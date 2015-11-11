РФ не выполняет принятые на себя обязательства и должна за это ответить - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на встрече с новоизбранными городскими головами.

"Факт того, что агрессор не выполняет принятые на себя обязательства, не является для нас оправданием. Наоборот, прочность мировой коалиции в поддержку Украины базируется на том, что мы ответственная страна, и агрессор, который не выполняет обязательства, должен за это ответить, в том числе и через механизм санкций", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского процесса в 2016 году не будет, обязательства должны быть выполнены в 2015.