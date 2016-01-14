Путин в разговоре с Обамой заявил о необходимости согласования Конституции Украины с боевиками

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Бараком Обамой заявил о необходимости согласования Конституции Украины с пророссийскими боевиками, захватившим части Донецкой и Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам состоявшего накануне поздно вечером телефонного разговора глав двух стран.

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«Путин подчеркнул, в частности, необходимость полного и неукоснительного соблюдения Киевом его обязательств по Минским договоренностям, в том числе в части налаживания прямого диалога с Донбассом, согласования с ним готовящихся изменений в конституцию, проведения местных выборов, вступления в силу законов об особом статусе и амнистии», - говорится в сообщении.

Оба президента отметили важность предстоящих контактов представителей двух стран по украинской теме.

Кроме этого, главы государств обстоятельно обсудили вопросы ближневосточную проблематику с акцентом на поиск путей разрешения сирийского кризиса, а также ситуацию на Корейском полуострове.