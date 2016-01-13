От Путина, а не от Киева зависит выполнение большей части Минских соглашений - депутат Европарламента

Депутат Европейского парламента, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галер (Германия, европейские народники) убежден, что выполнение большей части Минских соглашений зависит от президента России Владимира Путина, а не от Киева.

Так он прокомментировал агентству УНИАН интервью российского президента немецкой газете Bild, в котором Путин связал возобновление Киевом контроля за границей с внесением поправок в украинскую Конституцию, что, по его мнению, должно быть в первую очередь.

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«В интервью российский президент ошибочно утверждал, что все мероприятия, которые остались для выполнения Минских соглашений, являются исключительно обязательствами Киева. Но Россия является стороной конфликта. Россия оккупировала украинскую территорию. Россия поддерживает марионеточные режимы Донецка и Луганска», - заявил Галер.

Евродепутат также отметил, что «не было или же было недостаточным с российской стороны взаимодействие для немедленного прекращения огня, уважение к линии соприкосновения и создания зон безопасности, поддержки наблюдателей ОБСЕ в доступе ко всей территории и значимой и эффективной работы Трехсторонней контактной группы».

«Вместо этого мы видели ужас в Дебальцево. Украинские заложники удерживаются в России. Иностранные вооруженные формирования и наемники все еще действуют на территории Украины. В действительности, многие из мероприятий, которые остаются для реализации Минских соглашений, можно быстро выполнить, если бы Путин отдал необходимые приказы», - сделал вывод депутат ЕП.