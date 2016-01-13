Турция запретила въезд 36 тысячам иностранцев

"В рамках борьбы с терроризмом с начала конфликта в Сирии задержано 3318 человек (в Турции – ред.), 847 арестованы. Большинство из них иностранцы. На сегодняшний день запрет на въезд в Турцию наложен на 35970 человек из 124 стран, из них 387 человек – граждане Германии. 2894 человека из 92 стран депортированы, из них 94 гражданина ФРГ", - сказал Ала на совместной пресс-конференции с главой МВД Германии Томасом де Мезьером, который прибыл в Турцию в связи с терактом в Стамбуле, пишет Росбалт.

Читайте такжеЭрдоган: Теракт в Стамбуле совершил смертник из Сирии

Трансляцию вел телеканал CNN Turk.

Ала также поблагодарил власти Германии за тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом.