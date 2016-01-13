Турция запретила въезд 36 тысячам иностранцев
14:01, 13 января 2016Политика
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Почти 36 тысяч человек из 124 стран внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Турцию из-за подозрения в их причастности к террористическим организациям, в том числе "Исламскому государству", заявил глава МВД Турции Эфкан Ала.
REUTERS
"В рамках борьбы с терроризмом с начала конфликта в Сирии задержано 3318 человек (в Турции – ред.), 847 арестованы. Большинство из них иностранцы. На сегодняшний день запрет на въезд в Турцию наложен на 35970 человек из 124 стран, из них 387 человек – граждане Германии. 2894 человека из 92 стран депортированы, из них 94 гражданина ФРГ", - сказал Ала на совместной пресс-конференции с главой МВД Германии Томасом де Мезьером, который прибыл в Турцию в связи с терактом в Стамбуле, пишет Росбалт.
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Трансляцию вел телеканал CNN Turk.
Ала также поблагодарил власти Германии за тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
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