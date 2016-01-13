После теракта в Стамбуле турецкие силовики задержали трех россиян
После теракта в Стамбуле на площади Султанахмет в Турции задержали трех россиян, подозреваемых в связях с «Исламским государством».
Информацию о задержании трех россиян в Турции обнародовало турецкое агентство Dogan, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Reuters.
Задержание произошло в Анталье.
Отмечается, что у русских изъяли документы и компакт-диски.
Задержанных подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.
Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который осуществил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.
Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.