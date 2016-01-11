Эксперт считает нереалистичными требования Украины привязать "минские" обязательства РФ к конкретным датам

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина будет требовать привязать все обязательства России по Минским соглашениям к конкретным датам в 2016 году, является нереалистичным. Об этом эксперт сказал в комментарии УНИАН.

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«Это абсолютно нереалистично, это можно было сделать изначально, и нужно было сделать. Во-вторых, Россию не удастся убедить сделать это, поскольку Россия будет занимать такую позицию, что, например, она не имеет никакого отношения непосредственно к прекращению огня, обмену пленными, поскольку она не является стороной конфликта», - отметил Яременко.

По его словам, при том способе, каким украинская власть подходит к войне, не называя ее войной и не объявляя Россию фактически стороной конфликта, заставить Москву взять на себя ответственность будет очень трудно.

Комментируя заявление президента России Владимира Путина об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и РФ на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины, Яременко сказал, что текст Минских договоренностей согласован, «поэтому здесь нет ничего нового ни в позиции Путина, ни в тексте Минских договоренностей».

«Об этом говорилось с самого начала, это одна из самых больших проблем, что Минские договоренности составлены таким образом, что возвращение Украине контроля над украинско-российской границей происходит как последний этап урегулирования уже после проведения выборов. Вот, собственно говоря, это и подтвердил Путин», - сказал Яременко.

Насчет заявления Путина о необходимости включения в Конституцию Украины на постоянной основе закона об особом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, Яременко отметил, что об этом в Минских договоренностях не говорится, а говорится о необходимости урегулирования в целом.

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«Минские договоренности предусматривают предоставление особых полномочий оккупированным районам Луганской и Донецкой области. Так что это тоже одно из требований Минских договоренностей. Там не прописано, какой это должен быть тип закона, но то, что соответствующие положения должны быть закреплены законами в Конституции, об этом идет речь в Минских договоренностях», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Bild Путин заявил об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и Россией на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

"Пункт 9-й (Минских соглашений) - восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе до конца 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведения конституционной реформы", - подчеркнул российский лидер.

"То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а затем на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнеры - и канцлер ФРГ, и президент Франции - должны как-то побольше вникать, мне кажется, во все эти проблемы", - добавил он.

При этом Путин заявил, что в Минских соглашениях записано об изменениях в Конституцию на постоянной основе.