Украина потребует привязки всех "минских" обязательств РФ к конкретным датам в 2016 году - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Тернополе, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Twitter.

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"Украина потребует привязки всех обязательств России по Минским договоренностям к конкретным датам в 2016 году", - подчеркнул глава государства.

Добавим, в конце декабря в МИД РФ заявили, что Минские договоренности продолжаются на 2016 год.