Украина потребует привязки всех "минских" обязательств РФ к конкретным датам в 2016 году - Порошенко
18:06, 11 января 2016Политика
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Украина потребует привязки всех обязательств России по Минским договоренностям к конкретным датам в 2016 году.
Украина потребует привязки всех "минских" обязательств РФ к конкретным датам в 2016 году / УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Тернополе, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Twitter.
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"Украина потребует привязки всех обязательств России по Минским договоренностям к конкретным датам в 2016 году", - подчеркнул глава государства.
Добавим, в конце декабря в МИД РФ заявили, что Минские договоренности продолжаются на 2016 год.
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