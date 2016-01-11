Путин: мы использовали в Крыму армию, но никого не оккупировали, ни один человек не погиб

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному на сайте Кремля.

"Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один! Мы использовали Вооруженные силы только для того, чтобы сдержать находившихся там двадцать с лишним тысяч военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, проживающих там. Люди пришли на референдум и проголосовали. Они захотели быть в составе России", - сказал он.

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Напомним, что при захвате оккупантами без опознавательных знаков, признанных впоследствии Путиным российской армией, 13 фотограмметрического центра в Симферополе 18 марта 2014 года был убит выстрелом в сердце украинский прапорщик Сергей Кокурин. Тогда же был ранен в шею и руку капитан украинской армии по фамилии Федун. Кроме того, известно о случае убийства 7 апреля 2014 года в поселке Новофедоровка российским младшим сержантом Зайцевым безоружного майора украинской военной части Станислава Карачевского.

По убеждению лидера РФ, в случае с Крымом международное право не было нарушено.

"В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, каждый народ имеет право на самоопределение. В случае с Косово Международный суд ООН определил, что при решении вопроса о суверенитете мнение центральных властей можно не учитывать... Косово заявило о своей независимости, и весь мир принял это, по сути, знаете, каким способом? Решением парламента. Они даже не проводили референдум", - заявил Путин.

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Отметим, что событие, считающееся референдумом о независимости, в Косово на самом деле было проведено в сентябре 1991 года, однако способ и качество проведения опроса, а также заявленные результаты (при его бойкоте противниками независимости) являются не менее спорными, чем в случае аналогичного события в Крыму. В то же время созданные после окончания вооруженного конфликта в 1999 году временные институты самоуправления Косово под фактическим протекторатом ООН, трансформировавшиеся в Республику Косово после объявления о независимости в 2008 году, референдум по этому вопросу уже не проводили.

"Что произошло в Крыму? Во-первых, крымский парламент был избран в 2010 году, и тогда Крым входил в состав Украины. Это чрезвычайно важная вещь, о которой я сейчас говорю. Собрались депутаты, которые были избраны, еще когда Крым был в составе Украины, проголосовали за независимость и назначили референдум. А граждане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией", - сказал Путин.

Отметим, что до сих пор не опубликовано ни одного доказательства наличия кворума в Верховном Совете Крыма в день после его захвата российским спецназом 27 февраля 2014 года, и соответственно ни одного доказательства "голосования" депутатов Верховного Совета Крыма якобы за отставку правительства Анатолия Могилева, назначение премьером Сергея Аксенова и назначение на 25 мая общекрымского референдума о расширении автономии (впоследствии дата и принципиальная суть этого запланированного мероприятия неоднократно изменялась). Дальнейшая судьба премьера Крыма Могилева до сих пор остается неизвестной широкой общественности. При этом в Украине законодательством до сих пор не предусмотрено проведение местных референдумов.

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"Теперь я хочу Вас спросить: если косовары в Косово имеют право на самоопределение, почему жители Крыма не имеют такого же точно права? Если мы хотим, чтобы отношения между Россией и нашими друзьями - соседями в Европе и во всем мире - строились в позитивном, конструктивном ключе, нужно как минимум соблюдать всегда одно обстоятельство, одно условие - нужно уважать друг друга, уважать интересы друг друга и придерживаться одинаковых правил, а не менять их каждый раз, как выгодно кому бы то ни было", - заявил он.