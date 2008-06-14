Тимошенко: мы разочаровываем заказчиков самолетов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что проблемные вопросы в авиационной отрасли можно будет решить за 2008-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на совещании по рассмотрению ситуации в авиационной отрасли.

«У нас огромные проблемы в отрасли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что, прежде всего это кризис серийного производства самолетов, а также долги предприятий отрасли, которые составляют 1,5 млрд. грн.

Она отметила, что за последние два года Киевское авиационное предприятие не изготовило ни одного самолета по условиям, определенным контрактами. «Мы не только не осваиваем рынки, а мы разочаровываем заказчиков самолетов, и они должны искать другой товар в других странах», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер надеется, что финансовые проблемы предприятий можно будет решить несколькими путями, прежде всего для этих целей можно будет использовать средства, полученные от увеличения поступлений от налогов и таможенных сборов. По ее словам, на сегодняшний день эта сумма составляет 30,4 млрд. грн., больше 10 млрд. из которых можно инвестировать в экономику.

Также для решения финансовых проблем, убеждена премьер, необходимо использовать государственные гарантии для привлечения инвестиций, а также удешевление кредитов.

Кроме того, как отметил на совещании министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, для отрасли в государственном бюджете будет выделено дополнительно 480 млн. грн.

Кроме того премьер заявила: «Я думаю, что мы найдем такой вариант, как предоставление госгарантий – это в бюджете 2008 года – но, четко понимая, кто стоит во главе отрасли, кто реально и как будет тратить эти гарантии».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что необходимо продумать, как провести организационно-технические преобразования предприятий отрасли. «Имеется в виду наконец остановиться на какой-то структуре, поскольку то, что сделано, снова вызывает, во-первых, вопросы, во-вторых, является не очень эффективным для некоторых предприятий… Думаю нам надо посмотреть, что делать, чтобы построить модель нашего сотрудничества так, чтобы могло пройти техническое переоборудование научно-промышленной и промышленной базы, введение современной инвестиционно-инновационной модели работы предприятий и усовершенствовать систему государственного регулирования и управления», - акцентировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что нужно расширять сотрудничество с другими странами и ввести серийное производство самолетов Ан-148, Ан-124-100М «Руслан» и Ан-70.

Также премьер убеждена, что нужно обеспечить отечественные авиакомпании современными самолетами.