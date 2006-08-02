Мартынюк возобновил и закрыл заседание Верховной Рады

Первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК возобновил и через несколько минут объявил о закрытии вечернего заседания Верховной Рады Украины. Следующее заседание начнется в четверг в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как А.Мартынюк зашел в зал заседаний ВР, в он сообщил журналистам, что в эти минуты длится встреча Президента Украины В.Ющенко со спикером Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ и лидером парламентской коалиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По словам А.Мартынюка, В.Янукович находится в секретариате с 20.00, а А.Мороз с 21.00 часа.

Первый вице-спикер сказал, что также принимал участие в консультациях. По его словам, после завершения консультаций с лидерами парламентских политических сил Президент поблагодарил стороны за выраженные ими аргументы и пошел готовить обращение к украинскому народу.

А.Мартынюк напомнил, что “при любой ситуации полномочий нынешнего состава парламента будут продлены к началу первой сессии нового парламента”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада объявляла перерыв во внеочередном сегодняшнем заседании до телеобращения Президента В.ЮЩЕНКО к народу.

«Время возобновления заседания парламента будет объявлено позже, после того, как станет известно время обращения Президента к украинскому народу», - сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.