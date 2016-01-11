Путин назвал санкции "глупыми и вредными"

По его мнению, реакция западных партнеров на аннексию Крыма "была ошибочной и направлена не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей России", передает Росбалт.

Он признал негативное влияние санкций на экономику РФ, например, в связи с ограничениями выхода РФ и российских компаний на внешние финансовые рынки.

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"Что касается наибольшего вреда, который наносится сегодняшней ситуацией, конечно, прежде всего, вред нашей экономике это вред от снижения цен на традиционные товары нашего экспорта", - сказал Путин, говоря о резком падении цен на нефть за последние 1,5 года. По словам президента РФ, в этих сложностях есть "негативные, но, как ни странно, есть и позитивные вещи".

"Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас ненефтегазовый дефицит вырос, на мой взгляд, до очень опасной черты. Теперь мы вынуждены его понижать. И это оздоровляет", - пояснил он.

Путин также подчеркнул, что "очень трудно удержаться от того, чтобы тратить на текущие расходы доходы от нефти и газа".

"И когда доход от них высокий, то тогда происходит дестимуляция собственного развития, особенно в высокотехнологичных отраслях", - добавил президент РФ, заметив, что снижение именно этих "нефтегазовых" расходов оздоровляет экономику.