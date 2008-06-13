Довгий не будет встречаться с министрами и нардепами тет-а-тет

В Киевсовете будет введена протокольность встреч с народными депутатами и высокопоставленными должностными лицами, заявляет секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

«Мы введем протокольность всех встреч с высшими должностными лицами. Теперь все депутаты Верховной Рады, министры, другие почтенные персоны, которые обращаются к нам по личным вопросам, а такой ответ, как “это невозможно по закону”, воспринимали как отказ, должны обращаться официально», - сообщил О.ДОВГИЙ в интервью УНИАН.

По его словам, накопление критической массы таких отказов и вылилось в голосование о досрочных выборах. «Было как? Скажем, приходит депутат Верховной Рады и говорит: мне нужно это и это. А когда ты говоришь, что это - невозможно, он говорит: тогда я покажу тебе «кузькину мать», - рассказал секретарь Киевсовета.

«Теперь встречаться с народными депутатами и выслушивать их пожелания мы будем не тет-а-тет, а публично, чтобы это было понятно всем без исключения киевлянам, - отметил он. - Хочет депутат Верховной Рады или министр обратиться с просьбой - пожалуйста. Я встречусь с каждым, но в протокольном порядке».

По убеждению О.ДОВГОГО, такое нововведение будет на пользу народным депутатам. «Они будут приходить не с личными просьбами, а с проблемами людей, и это будет для них хороший пиар. Это будет полезным и для нас, потому что высвободит много времени для работы с обращениями граждан, а не с личными обращениями депутатов», - отметил секретарь Киевсовета.