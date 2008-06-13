У Украины есть "сильный" ответ на повышение цены на газ

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ заявляет, что Украина имеет асимметричный ответ в случае повышения с 1 января 2009 года цены на российский газ до рыночной.

Об этом он сообщил на брифинге в пятницу.

«Будьте уверены, у Украины есть сильный асимметричный ответ в случае, если вопросы перехода на европейские рыночные цены на газ будут обьявлены и будет такое желание ввести их немедленно 1 января 2009 года», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Он также отметил, что переход на рыночные условия газовых отношений на постсоветском пространстве - «это не только и не столько поднятие цен на газ до рыночной цене, но еще и переход всех других составных газовых отношений, то есть транзитных и проблемы, касающиеся хранения и транспортировки газа».