Еврокомиссар: Шенген и свобода передвижения в Европе должны быть сохранены
Несмотря на введение системы пограничного контроля в Дании и Швеции обе страны заявили о желании сохранить шенгенскую зону, которая предусматривает свободное пересечение границ между ее членами.
Германия также поддерживает эту позицию.
Об этом стало известно по итогам встречи представителей всех трех стран, которую созвал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос в среду, 6 января, сообщает dw со ссылкой на AFP.
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"Мы все согласны, что Шенген и свобода передвижения должны остаться", - передает слова еврокомиссара информагентство. Специальные проверки, по его словам, нужно свести к минимуму. Статс-секретарь в немецком министерстве внутренних дел Оле Шредер отметил, что сейчас главная проблема в Европе заключается в защите внешних границ, в том числе между членом ЕС Грецией и Турцией.
Еврокомиссар пригласил представителей Швеции, Дании и Германии встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить их шаги по внедрению усиленного контроля на границах этих стран с другими государствами ЕС. Такие решения были приняты на фоне увеличения потока беженцев в Европу.