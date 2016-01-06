Еврокомиссар: Шенген и свобода передвижения в Европе должны быть сохранены

Германия также поддерживает эту позицию.

Об этом стало известно по итогам встречи представителей всех трех стран, которую созвал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос в среду, 6 января, сообщает dw со ссылкой на AFP.

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"Мы все согласны, что Шенген и свобода передвижения должны остаться", - передает слова еврокомиссара информагентство. Специальные проверки, по его словам, нужно свести к минимуму. Статс-секретарь в немецком министерстве внутренних дел Оле Шредер отметил, что сейчас главная проблема в Европе заключается в защите внешних границ, в том числе между членом ЕС Грецией и Турцией.

Еврокомиссар пригласил представителей Швеции, Дании и Германии встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить их шаги по внедрению усиленного контроля на границах этих стран с другими государствами ЕС. Такие решения были приняты на фоне увеличения потока беженцев в Европу.