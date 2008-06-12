В Украине ожидается дефляция 0,7% - Тимошенко

В июне в Украине ожидается дефляция 0,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Запорожье в ходе совещания с административно-хозяйственным активом области.

«В целом по Украине мы ожидаем показатель минус 0,7», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%.

С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%.

Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.