В СНБО не исключают рассмотрения вопроса продления поставок электроэнергии в оккупированный Крым

Но при необходимости он может быть рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов после посещения предприятия "Аэротехника-МЛТ" в Макаровском районе Киевской области, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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"Этот вопрос находится в Кабинете министров, и когда Кабинету министров необходимо будет, чтобы им помогли определиться с этим вопрос на Совете нацбезопасности и обороны, я не вижу проблемы относительно проведения такого заседания", - сказал Турчинов.

Ранее Порошенко заявлял, что решение о продлении контракта на поставки электроэнергии в оккупированный Россией Крым после 1 января 2016 года должно быть вынесено на рассмотрение СНБО.