Лидеры "нормандской четверки" могут созвониться до Нового года - Песков

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не исключаем, что до Нового года телефонные контакты могут состояться, сейчас уточняется такая возможность", - сказал Песков журналистам.

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Как сообщал УНИАН, дальнейшую судьбу выполнения Минских соглашений должны определить лидеры "нормандской четверки". Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.