Лидеры "нормандской четверки" могут созвониться до Нового года - Песков
12:21, 28 декабря 2015Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что до Нового года могут состояться телефонные контакты лидеров стран "нормандской четверки".
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не исключаем, что до Нового года телефонные контакты могут состояться, сейчас уточняется такая возможность", - сказал Песков журналистам.
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Как сообщал УНИАН, дальнейшую судьбу выполнения Минских соглашений должны определить лидеры "нормандской четверки". Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
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